Похолодание и дожди пришли в Екатеринбург

«Ночью на среду в северной половине области под влиянием поступившей холодной воздушной массы ожидаются околонулевые температуры. Днем 22 мая вторжение холода продолжится, через область пройдет арктический фронт, за которым распространяется очень холодный воздух. Осадки на этом фронте также небольшие, преимущественно в виде дождя, в северной половине области в утренние часы вероятен и мокрый снег», — объяснил метеоролог Алексей Пулин.