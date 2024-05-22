Похолодание и дожди пришли в Екатеринбург

«Ночью на среду в северной половине области под влиянием поступившей холодной воздушной массы ожидаются околонулевые температуры. Днем 22 мая вторжение холода продолжится, через область пройдет арктический фронт, за которым распространяется очень холодный воздух. Осадки на этом фронте также небольшие, преимущественно в виде дождя, в северной половине области в утренние часы вероятен и мокрый снег», — объяснил метеоролог Алексей Пулин.
23 и 24 мая будет еще прохладнее: днем ожидается +10 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Местами возможны заморозки до −3 градусов. К выходным в столице Урала снова потеплеет: в субботу ожидается до +20 градусов.