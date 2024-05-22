В Новосибирске синоптики прогнозируют июньскую жару до +36 градусов

Новосибирцев ждет жаркое лето с возможным потеплением до +36 градусов в июне 2024 года. Об этом сообщают некоторые погодные сервисы.
По прогнозу сайта Meteonova, первая волна тепла накроет город в начале месяца. С 6 по 8 июня столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Вторая волна жары ожидается в конце месяца — с 28 июня по 1 июля.
Сервис «У зонта» также прогнозирует аномальное тепло с 4 по 8 июня. Однако затем ожидается резкое похолодание — уже 10 июня температура днем может опуститься до +15 градусов.
По данным RusMeteo, 3 июня в Новосибирске воздух прогреется до +33 градусов, а к 7 июня — до рекордных +36 градусов. В этот период возможны кратковременные дожди. Затем температура немного снизится — до +24 градусов. После 9 июня прогнозируются комфортные дневные температуры в пределах +16… +26 градусов.
А вот «Яндекс. Погода» рисует более оптимистичную картину. По прогнозу сервиса, весь июнь в Новосибирске будет стоять комфортная погода с температурой от +20 до +25 градусов и периодическими осадками.
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