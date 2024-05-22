В Новосибирске синоптики прогнозируют июньскую жару до +36 градусов

По данным RusMeteo, 3 июня в Новосибирске воздух прогреется до +33 градусов, а к 7 июня — до рекордных +36 градусов. В этот период возможны кратковременные дожди. Затем температура немного снизится — до +24 градусов. После 9 июня прогнозируются комфортные дневные температуры в пределах +16… +26 градусов.