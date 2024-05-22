Мэр Руслан Болотов провел открытый диалог с иркутскими художниками

«Фестиваль уличного искусства с каждым годом становится масштабнее: он объединяет инициативную и творческую молодежь не только Иркутска, но и других регионов страны. Появилось большое количество креативных работ, которые радуют жителей. Безусловно, нужно продолжать проект: это формирует культурный код города, преображает его, наполняет смыслом отдельные районы и территории. Также важно подумать над созданием таких изображений, которые передают нашу уникальность, историю и культуру. Во многом от вас зависит, какой будет столица Прибайкалья через несколько лет. Мы готовы рассматривать новые идеи и нестандартные решения», — отметил Руслан Болотов.