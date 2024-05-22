Мэр Руслан Болотов провел открытый диалог с иркутскими художниками

Также во встрече приняли участие депутат Думы Иркутска Александр Сафронов, директор благотворительного фонда «Любимый город», член Общественной палаты города Михаил Лунев, главный архитектор областного центра Антон Жуков, представитель департамента внешних коммуникаций Эн+ Елена Харламова. Собравшиеся обсудили развитие проекта и его реализацию в этом году.
«Фестиваль уличного искусства с каждым годом становится масштабнее: он объединяет инициативную и творческую молодежь не только Иркутска, но и других регионов страны. Появилось большое количество креативных работ, которые радуют жителей. Безусловно, нужно продолжать проект: это формирует культурный код города, преображает его, наполняет смыслом отдельные районы и территории. Также важно подумать над созданием таких изображений, которые передают нашу уникальность, историю и культуру. Во многом от вас зависит, какой будет столица Прибайкалья через несколько лет. Мы готовы рассматривать новые идеи и нестандартные решения», — отметил Руслан Болотов.
На встрече подробнее представили проект «Голос улиц». В прошлом году 16 художников создали девять муралов на фасадах зданий и объектах инженерной инфраструктуры. Например, жилой дом на Лермонтова, 277 украсила символика города — бабр и соболь. В микрорайоне Первомайский, 7а можно увидеть мальчика, плывущего в лодке. На улице Розы Люксембург, 193 изображена романтическая история «Воздушный поцелуй»: на одной стороне дома нарисован мужчина, а на другой — женщина. А посетителей и сотрудников муниципальной библиотеки № 12 встречает картина «Семицветик».
«Были также установлены кубы для свободного творчества. Такая практика успешно себя зарекомендовала. Конструкции оборудовали возле Иркутского национального исследовательского технического университета на улице Игошина, на островах Юность и Конный, — рассказали руководители проекта Илья Сергеев и Роман Малинович. — Наша основная цель — показать стрит-арт с другой стороны: мы хотим доказать, что это направление преображает город».
В этом году фестиваль «Голос улиц» состоится в пятый раз. Сейчас организаторы совместно с администрацией Иркутска формируют перечень поверхностей для росписи.
Жители областного центра, представители общественных организаций могут предложить свои площадки. Заявку на размещение мурала в своем районе принимают на официальном сайте: golos-irkutsk.ru/baza.