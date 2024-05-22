В Кемеровской области 14-летний водитель устроил ДТП

В селе Березово Кемеровского района произошло ДТП с пострадавшими детьми, которые стали виновниками аварии.
Сообщается, что 14-летний мальчик сел за руль мопеда. Вместе с ним ехал его 15-летний товарищ. Молодые люди на перекрёстке не пропустили легковушку. В результате столкновения обоих подростков доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Оказалось, мальчики без спроса взяли у дедушки мопед и отправились на нём кататься. Дедушке грозит штраф, а матери придётся возместить ущерб водителю легкового автомобиля.