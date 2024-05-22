В Кемеровской области 14-летний водитель устроил ДТП

Сообщается, что 14-летний мальчик сел за руль мопеда. Вместе с ним ехал его 15-летний товарищ. Молодые люди на перекрёстке не пропустили легковушку. В результате столкновения обоих подростков доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.