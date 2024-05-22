Новый исправцентр намерены создать в Свердловской области

«Центр планируется создать на базе ликвидируемого местного учреждения ГУФСИН. Власти и НЦБК готовы полностью вложиться в его обустройство. Центр будет рассчитан не менее чем на 100 осужденных мужчин, которых трудоустроят на комбинате. При необходимости лимит будет увеличен», — отмечают в ГУФСИН.