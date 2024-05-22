Новый исправцентр намерены создать в Свердловской области

Накануне инициативу обсудили замначальника ГУФСИН Екатерина Закачурина и глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко. Встреча прошла по инициативе руководства Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК), который испытывает кадровый дефицит и нуждается в дисциплинированных рабочих.
«Центр планируется создать на базе ликвидируемого местного учреждения ГУФСИН. Власти и НЦБК готовы полностью вложиться в его обустройство. Центр будет рассчитан не менее чем на 100 осужденных мужчин, которых трудоустроят на комбинате. При необходимости лимит будет увеличен», — отмечают в ГУФСИН.
Напомним, жители Уктуса уже несколько месяцев пытаются помешать появлению исправительного центра на улице Просторной. Горожан возмущает перспектива соседства с несколькими десятками осужденных. Активисты неоднократно обращались к властям, включая президента РФ Владимира Путина. В региональном ГУФСИН поясняли, что на подобных участках содержатся только осужденные, которые наказаны принудительными работами. А принудительные работы не предполагают изоляцию от общества.