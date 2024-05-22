«Лечу в Сеул»: все, что нужно знать казахстанцам

Виза и въезд
Гражданам Казахстана не нужно оформлять визу для въезда в Южную Корею. Между странами действует соглашение о взаимной отмене визовых требований. Однако в Корее существует электронная система авторизации въезда иностранных граждан К-ЕТА, согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке, чтобы получить разрешение южнокорейских властей на въезд. Стоит отметить, что рассмотрение заявки может занять более 72 часов.
Без этого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет. С K-ETA казахстанцы могут находиться в Южной Корее до 30 дней (но не более 90 дней за полгода). Для более долгого пребывания необходимо оформить визу.
При подаче заявления на визу потребуются загранпаспорт, заполненная анкета, подтверждение финансовой состоятельности и приглашение. В визовых центрах Южной Кореи в Алматы или Астане можно узнать подробную информацию о необходимых документах и процедуре подачи.
Перелет
Прямые рейсы из Казахстана в Сеул выполняют несколько авиакомпаний. Время в пути составляет около 6−7 часов. Также можно добраться до Сеула с пересадкой в других крупных городах, таких как Москва или Дубай. Рекомендуется бронировать билеты заранее, чтобы получить лучшие цены и удобные стыковки.
Документы
Планируя поездку в Южную Корею, важно подготовить все необходимые документы, чтобы избежать проблем при въезде и пребывании в стране. Вот список основных документов, которые могут понадобиться казахстанцам для вылета:
- паспорт гражданина Казахстана;
- виза (если срок пребывания превышает 30 дней);
- одобренная К-ЕТА;
- билеты в обе стороны;
- подтверждение проживания;
- медицинская страховка;
- подтверждение финансовой состоятельности;
- письмо-приглашение;
- для деловых поездок могут понадобиться: приглашение от корейской компании или организации, программа пребывания с указанием запланированных встреч и мероприятий, документы, подтверждающие деловые связи.
Рекомендуется сделать копии всех важных документов и хранить их отдельно от оригиналов. Также могут понадобиться несколько цветных фотографий на случай, если потребуется оформить различные документы на месте.
Таможенные правила
При въезде в Южную Корею обратите внимание на таможенные правила. Разрешено ввозить не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака. Алкогольные напитки могут быть ввезены в количестве до 1 литра. Запрещено ввозить некоторые продукты питания, включая свежие фрукты и овощи. Также важно декларировать наличные суммы, превышающие 10 000 долларов.
Не забывайте, что в ручной клади не разрешается провозить колющие или режущие предметы, детские игрушки или другие предметы, похожие по форме на оружие. В Южную Корею также запрещается ввозить:
- книги, публикации, изображения, фильмы и иные материалы порнографического содержания;
- любые материалы, которые могут рассматриваться в качестве нарушающих конституционный порядок, общественную безопасность и традиционные устои;
- поддельные монеты, банкноты, оборотные документы.
Медицинская страховка и здоровье
Для въезда в Южную Корею рекомендуется оформить медицинскую страховку, которая покроет возможные расходы на лечение. Уровень медицины в Южной Корее высокий, однако лечение может быть дорогим без страховки. Также не забудьте взять с собой необходимые вам медикаменты.
Проживание
В Сеуле представлен широкий выбор вариантов проживания: от роскошных отелей до бюджетных хостелов и гестхаусов. Центральные районы, такие как Мендон и Гангнам, предлагают удобный доступ к основным достопримечательностям и торговым центрам. Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно в периоды пикового туристического сезона.
Транспорт
Сеул обладает одной из самых эффективных и развитых систем общественного транспорта в мире. Метро — основной вид транспорта для туристов, оно удобно, безопасно и имеет указатели на английском языке. Для оплаты проезда лучше всего приобрести специальную транспортную карту, которую можно пополнять и использовать также в автобусах и некоторых такси.
Язык и культура
Хотя многие молодые корейцы говорят на английском, знание базовых фраз на корейском языке будет полезным. Не забывайте, что знание хотя бы основных слов и фраз на иностранном языке облегчит ваше пребывание в стране, а также будет приветствоваться местным населением. Вежливость и уважение к старшим — важные моменты в корейской культуре. Рекомендуется соблюдать местные обычаи и традиции, например, снимать обувь перед входом в дом и некоторые рестораны.
Кухня
Корейская кухня известна своим разнообразием и остротой. Обязательно попробуйте такие блюда, как кимчи (ферментированная капуста), пулькоги (маринованное мясо), и бибимбап (рис с овощами и мясом). В Сеуле также много ресторанов, предлагающих блюда международной кухни, так что каждый найдет что-то по вкусу. Кроме того, здесь вы сможете встретить множество разнообразных кофеен с интересным интерьером и необычными предложениями в меню.
Достопримечательности и развлечения
Сеул предлагает множество достопримечательностей: дворцы Кенбоккун и Чхандоккун, традиционный рынок Намдэмун, район Инсадон с антикварными магазинами и чайными домами. Не упустите возможность посетить Башню Сеула (N Seoul Tower) для обзора города с высоты, а также прогуляться по набережной реки Ханган. Для любителей шопинга Сеул — настоящий рай — с его многочисленными торговыми центрами и рынками.
Советы по безопасности
Сеул — один из самых безопасных мегаполисов мира, однако стоит соблюдать обычные меры предосторожности: следить за личными вещами, избегать сомнительных районов в ночное время и быть внимательным в общественном транспорте.
Законы и правила
Сеул, как и многие другие города, имеет свои уникальные законодательные нормы и правила поведения, которые важно учитывать. Например, здесь строго регулируется курение в общественных местах. Запрещено курить в большинстве общественных мест, включая рестораны, бары, парки и возле станций метро. Нарушение этих правил может повлечь за собой штрафы до 100 000 вон. В местах, где курение запрещено, обычно находится специальный знак.
В Южной Корее разрешено употребление алкоголя с 19 лет. Пить на улице, в парках и других общественных местах не запрещено, хотя и не поощряется. Тем не менее нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения может привести к штрафам или задержанию полицией.
Создание шума в жилых районах, особенно в вечернее и ночное время, строго регулируется. За нарушение тишины в ночное время (с 22:00 до 06:00) можно получить штраф.
В Южной Корее действует нулевая терпимость к наркотикам. Хранение, использование, продажа и распространение наркотиков строго запрещены и могут привести к длительным тюремным срокам и значительным штрафам. Даже для лекарств, отпускаемых по рецепту, требуется специальное разрешение, если они содержат запрещенные вещества.
Некоторые лекарства, которые свободно продаются в Казахстане, могут быть запрещены в Южной Корее или требовать специального разрешения на ввоз. Рекомендуется заранее проконсультироваться с корейским посольством или консульством и иметь при себе рецепт от врача на английском языке.
Дорожное движение в Южной Корее очень строго регулируется. Пешеходы должны переходить улицы только по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора. Нарушение правил дорожного движения может повлечь за собой крупные штрафы.
Для вождения автомобиля в Южной Корее иностранцам необходимо иметь международное водительское удостоверение. Алкоголь за рулем строго запрещен, допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,03 процента.
Если вы планируете работать в Южной Корее, необходимо получить рабочую визу. Незаконная трудовая деятельность карается депортацией и запретом на повторный въезд.
В Южной Корее действуют строгие законы по защите окружающей среды. Запрещено выбрасывать мусор в неположенных местах, загрязнять водоемы и лесные массивы. Нарушение этих законов может привести к значительным штрафам.