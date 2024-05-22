«Лечу в Сеул»: все, что нужно знать казахстанцам

Гражданам Казахстана не нужно оформлять визу для въезда в Южную Корею. Между странами действует соглашение о взаимной отмене визовых требований. Однако в Корее существует электронная система авторизации въезда иностранных граждан К-ЕТА, согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке, чтобы получить разрешение южнокорейских властей на въезд. Стоит отметить, что рассмотрение заявки может занять более 72 часов.