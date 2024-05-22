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В Башкирию до конца недели пришли дожди

Ночью снова будут заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Reuters

В Башкирию до конца недели пришли дожди. Ночью снова будут заморозки.

По сведению Башгидрометцентра, аномальная погода продолжится до конца мая. Так, 22 мая, ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха до +16,+21°.

23 мая ожидаются дожди ночью и днем. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, днем +10,+15°.

24 мая снова ожидаются осадки. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1,-6°, по югу температура воздуха до +4°, днем +10,+15°.