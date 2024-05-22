Приметы на день Николы Вешнего: что нельзя делать 22 мая 2024 года

В среду, 22 мая, отмечается праздник в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры.
Что можно делать 22 мая:
- в этот день было принято выгонять лошадей в «ночное» пастбище, то есть на поле, где к этому времени была молодая трава;
- начинали посев яровых, гречихи и картофеля;
Что нельзя делать 22 мая:
- делать тяжелую работу;
- купаться в водоемах;
- рано ложиться спать;
- отдавать долги;
- убивать пауков;
Народные приметы:
- солнечная погода — будет теплое и щедрое лето;
- дождь предсказывает возможный неурожай;
- сирень цветет — через две недели можно собирать полевые шампиньоны.