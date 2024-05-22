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Приметы на день Николы Вешнего: что нельзя делать 22 мая 2024 года

В среду, 22 мая, отмечается праздник в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры.

Источник: МК.RU Челябинск

В среду, 22 мая, отмечается праздник в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры.

Что можно делать 22 мая:

  • в этот день было принято выгонять лошадей в «ночное» пастбище, то есть на поле, где к этому времени была молодая трава;
  • начинали посев яровых, гречихи и картофеля;

Что нельзя делать 22 мая:

  • делать тяжелую работу;
  • купаться в водоемах;
  • рано ложиться спать;
  • отдавать долги;
  • убивать пауков;

Народные приметы:

  • солнечная погода — будет теплое и щедрое лето;
  • дождь предсказывает возможный неурожай;
  • сирень цветет — через две недели можно собирать полевые шампиньоны.