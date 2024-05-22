Приморье и Китай обсудили возможность еще одного прямого авиарейса

На международной туристической ярмарке в китайском городе Гуанчжоу делегация из Приморья активно взаимодействовала с китайскими партнерами, обсуждая различные аспекты сотрудничества в туристической сфере. Это ежегодное мероприятие, организованное в провинции Гуандун, является важной площадкой для поиска новых партнеров и раскрытия туристического потенциала регионов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Основными элементами программы ярмарки были B2B-преговоры и презентации туристических возможностей различных территорий. Делегация из Приморья представила китайским коллегам детальную презентацию о туристических достопримечательностях и потенциале края. Это позволило возможным партнерам получить представление о регионе и его возможностях для туристического бизнеса.
Помимо этого, представители краевого агентства по туризму встретились с представителями аэропорта Гуанчжоу, где обсуждались перспективы открытия прямых авиарейсов между территориями. Кроме того, встречи по вопросу авиасообщения состоялись с агентством по культуре и туризму города Шэньчжэнь и с авиакомпанией China Southern Airlines.
Напомним, мэр дальневосточной столицы Констанин Шестаков принимает участие в Форуме межмуниципального сотрудничества Харбина с российскими городами— побратимами, который являлся программным мероприятием VIII российско-китайского ЭКСПО. Обсуждает планы по реализации совместных мероприятий и проектов.