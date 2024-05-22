Приморье и Китай обсудили возможность еще одного прямого авиарейса

Помимо этого, представители краевого агентства по туризму встретились с представителями аэропорта Гуанчжоу, где обсуждались перспективы открытия прямых авиарейсов между территориями. Кроме того, встречи по вопросу авиасообщения состоялись с агентством по культуре и туризму города Шэньчжэнь и с авиакомпанией China Southern Airlines.