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Приморье и Китай обсудили возможность еще одного прямого авиарейса

Диалог состоялся на международной туристической ярмарке в Гуанчжоу.

Источник: PrimaMedia.ru

На международной туристической ярмарке в китайском городе Гуанчжоу делегация из Приморья активно взаимодействовала с китайскими партнерами, обсуждая различные аспекты сотрудничества в туристической сфере. Это ежегодное мероприятие, организованное в провинции Гуандун, является важной площадкой для поиска новых партнеров и раскрытия туристического потенциала регионов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Основными элементами программы ярмарки были B2B-преговоры и презентации туристических возможностей различных территорий. Делегация из Приморья представила китайским коллегам детальную презентацию о туристических достопримечательностях и потенциале края. Это позволило возможным партнерам получить представление о регионе и его возможностях для туристического бизнеса.

Помимо этого, представители краевого агентства по туризму встретились с представителями аэропорта Гуанчжоу, где обсуждались перспективы открытия прямых авиарейсов между территориями. Кроме того, встречи по вопросу авиасообщения состоялись с агентством по культуре и туризму города Шэньчжэнь и с авиакомпанией China Southern Airlines.

Также провели переговоры о возможном сотрудничестве с китайскими компаниями по размещению информации о туристическом потенциале Приморского края на их площадках, что может способствовать привлечению большего числа китайских туристов в регион.

Напомним, мэр дальневосточной столицы Констанин Шестаков принимает участие в Форуме межмуниципального сотрудничества Харбина с российскими городами— побратимами, который являлся программным мероприятием VIII российско-китайского ЭКСПО. Обсуждает планы по реализации совместных мероприятий и проектов.