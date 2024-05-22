Паводки в Казахстане: вторая волна не отступает на западе

По ее словам, специалисты атырауского филиала «Казводхоза» продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод.
Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 95%. Все они работают в штатном режиме.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%, но также работают штатно, добавила представитель Минводы.
На 100% также наполнены два водохранилища в Северо-Казахстанской области, а в Актюбинской среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%, отметила Абдуалиева.
Среднее наполнение двух водохранилищ в Восточно-Казахстанской области составляет 86,9%.
А Шульбинское водохранилище в Абайской области, по данным Минводы, наполнено на 69%.
«Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме».
По Карагандинской области, добавила она, 3 крупных водохранилища полны на 99,7%. Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
Собранная в водохранилищах вода, напомнила Молдир Абдуалиева, направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.