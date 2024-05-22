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Паводки в Казахстане: вторая волна не отступает на западе

АСТАНА, 22 мая — Sputnik. Уровень реки Жайык (Урал) в Атырау составляет 577 сантиметров, в селе Махамбет Атырауской области — 1020 сантиметров, сообщила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Источник: Sputnik.kz

По ее словам, специалисты атырауского филиала «Казводхоза» продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 95%. Все они работают в штатном режиме.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%, но также работают штатно, добавила представитель Минводы.

На 100% также наполнены два водохранилища в Северо-Казахстанской области, а в Актюбинской среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%, отметила Абдуалиева.

Среднее наполнение двух водохранилищ в Восточно-Казахстанской области составляет 86,9%.

А Шульбинское водохранилище в Абайской области, по данным Минводы, наполнено на 69%.

«Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме».

уточнила Абдуалиева.

По Карагандинской области, добавила она, 3 крупных водохранилища полны на 99,7%. Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.

Собранная в водохранилищах вода, напомнила Молдир Абдуалиева, направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.