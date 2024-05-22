В хабаровском детском саду № 190 проверили качество питания

— Одним из важнейших составляющих благополучного развития ребенка является здоровое питание. Наша проверка показала, что в дошкольном учреждении работают квалифицированные повара, дети получают сбалансированное питание, все организовано согласно санитарному законодательству. Меню составляется на две недели. При этом для зимнего и летнего сезона составляется отдельный рацион, — рассказала председатель Общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края Наталья Бурая.