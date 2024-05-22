В хабаровском детском саду № 190 проверили качество питания

Накануне представители общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края проверили организацию питания в детском саду № 190 Хабаровска. Общественники оценили санитарное состояние пищеблока, наличие условий в группах для приема пищи, качество продуктов и приготовленной пищи, разнообразие меню, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
— Одним из важнейших составляющих благополучного развития ребенка является здоровое питание. Наша проверка показала, что в дошкольном учреждении работают квалифицированные повара, дети получают сбалансированное питание, все организовано согласно санитарному законодательству. Меню составляется на две недели. При этом для зимнего и летнего сезона составляется отдельный рацион, — рассказала председатель Общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края Наталья Бурая.
Представители общественного совета побеседовали с детьми, с заведующей детским садом и работниками пищеблока. В дошкольном учреждении создана бракеражная комиссия, которая ежедневно оценивает качество приготовленных блюд с записью в соответствующий журнал.
Вопросы, связанные с организацией питания в образовательных организациях, можно задать по телефону «горячей линии» министерства образования и науки