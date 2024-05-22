В Прикамье введут социальные проездные для школьников из многодетных семей

Социальные проездные для школьников из многодетных семей введут в Пермском крае с 1 июня.
Об этом сообщает министерство транспорта Прикамья. Новая льгота будет распространяться на учащихся, которые нуждаются в мерах социальной поддержки. Проездной, который станет доступен детям из многодетных семей, будет называться электронный социальный проездной документ школьника.
«Дети получат возможность бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах, а также в трамваях и троллейбусах на территории всего региона. На проезд в электричках, на водных маршрутах и междугородних автобусах данная льгота не распространяется», — уточнили в краевом минтрансе.
До 1 сентября оформить социальный проездной можно будет в школе ребёнка, а после начала учебного года — в пунктах выдачи. Узнать список их адресов можно на сайте проездной-прикамье.рф или по телефону +7 (342) 240 29 22.