В Прикамье введут социальные проездные для школьников из многодетных семей

«Дети получат возможность бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах, а также в трамваях и троллейбусах на территории всего региона. На проезд в электричках, на водных маршрутах и междугородних автобусах данная льгота не распространяется», — уточнили в краевом минтрансе.