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В Прикамье введут социальные проездные для школьников из многодетных семей

Новая льгота начнёт действовать с 1 июня.

Источник: Аргументы и факты

Социальные проездные для школьников из многодетных семей введут в Пермском крае с 1 июня.

Об этом сообщает министерство транспорта Прикамья. Новая льгота будет распространяться на учащихся, которые нуждаются в мерах социальной поддержки. Проездной, который станет доступен детям из многодетных семей, будет называться электронный социальный проездной документ школьника.

«Дети получат возможность бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах, а также в трамваях и троллейбусах на территории всего региона. На проезд в электричках, на водных маршрутах и междугородних автобусах данная льгота не распространяется», — уточнили в краевом минтрансе.

До 1 сентября оформить социальный проездной можно будет в школе ребёнка, а после начала учебного года — в пунктах выдачи. Узнать список их адресов можно на сайте проездной-прикамье.рф или по телефону +7 (342) 240 29 22.