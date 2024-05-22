Яблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые сады

«По предоставленным субсидиям, у нас 700 гектаров должно быть заложено. Но я думаю, что на самом деле будет посажено больше. Это все плодово-ягодные культуры: и яблони, и груши, и черешня, а также сливы, орехоплодные и ягоды — смородина и малина», — сказала она.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник проинформировал, что в Белогорском районе от заморозков пострадало 500 гектаров яблоневых садов. Однако на валовом сборе яблок в Крыму этот не отразится, поскольку в этом году вступает в плодоношение значительная часть новых садов.
Субсидии на закладку новых садовых насаждений крымским аграриям выделяют ежегодно. Так, в 2023 году на поддержку садоводов было выделено 500 миллионов рублей. Они были потрачены на посадку новых деревьев, установку шпалер, капельное орошение и другие агротехнологические мероприятия.
Значительно увеличились посадки орехоплодных садов. На протяжении пяти лет было посажено около полутора тысяч гектаров фундука, грецких орехов и миндаля. За 9 лет, с 2014 по 2023 годы, в Крыму посадили 7,5 тысяч гектаров молодых садов. С 2014 года площадь садов в республике выросла более чем в два раза.