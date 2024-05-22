Яблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые сады

«По предоставленным субсидиям, у нас 700 гектаров должно быть заложено. Но я думаю, что на самом деле будет посажено больше. Это все плодово-ягодные культуры: и яблони, и груши, и черешня, а также сливы, орехоплодные и ягоды — смородина и малина», — сказала она.