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Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в среду

Астана. 22 мая. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: КазТАГ

«На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег). По республике ожидается туман, порывистый ветер», — говорится в сообщении.

В Астане переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7−12. Температура воздуха ночью +6+8, днем +19+21.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +24+26.

В Акмолинской области днем +18+23, ночью +5+10.

В области Улытау днем +19+24 (на востоке +16), ночью +7+12.

В Карагандинской области днем +15+20 (на юге +23), ночью +3+8 (на юге +12)..

В Северо-Казахстанской области днем +15+20 (на юге +23), ночью +5+10.

В Костанайской области днем +16+21 (на юге +24), ночью +6+11.

В Актюбинской области днем +21+26, ночью +6+11 (на севере +3).

В области Абай днем +18+23, ночью +9+14 (на западе +5).

В Восточно-Казахстанской области днем +19+24 (на востоке +15), ночью +9+14 (на востоке +5)..

В Павлодарской области днем +18+23, ночью +8+13.

В Алматинской области днем +20+25 (в горных районах +10+15), ночью +10+15 (в горных районах +2+7).

В области Жетысу днем +18+23 (в горных районах +15), ночью +10+15 (в горных районах +5).

В Туркестанской области днем +24+29 (в горных районах +21), ночью +11+16 (в горных районах +7).

В Западно-Казахстанской области днем +22+27, ночью +8+13.

В Атырауской области днем +24+29, ночью +9+14.

В Мангистауской области днем +20+25 (на юге +28), ночью +10+15.

В Кызылординской днем +23+28, ночью +10+15.

В Жамбылской области днем +20+25 (в горных районах +17), ночью +12+17 (в горных районах +9).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды. А также, в связи с поступлением воды с территории РФ на реке Урал продолжаются повышение уровня воды», — предупредили синоптики.