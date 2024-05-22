Во Владивостоке отремонтируют лестницу возле фуникулёра

Отмечается, что в этом строительном сезоне во Владивостоке в план включено около 50 лестниц. Почти треть из них требует капитального вмешательства, а остальные — текущего обслуживания. Приоритет отдается лестницам, необходимым для удобства горожан, особенно для доступа к остановкам общественного транспорта, местам отдыха и социальным учреждениям.