Во Владивостоке отремонтируют лестницу возле фуникулёра

Во Владивостоке стартовали работы по локальному ремонту лестницы на участке от остановки «Фуникулер» до улицы Всеволода Сибирцева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Этот проект входит в общую программу по обновлению лестниц в городе, реализуемую муниципальным учреждением «Зеленый Владивосток». Ремонтная бригада уже устраняет проблемные участки и повышает безопасность лестничного марша. Планируется завершить работы до конца мая.
Отмечается, что в этом строительном сезоне во Владивостоке в план включено около 50 лестниц. Почти треть из них требует капитального вмешательства, а остальные — текущего обслуживания. Приоритет отдается лестницам, необходимым для удобства горожан, особенно для доступа к остановкам общественного транспорта, местам отдыха и социальным учреждениям.
Напомним, владивостокский фуникулер закроется на плановый ремонт с 1 по 30 июня. В течение месяца будет произведен косметический ремонт помещений, отремонтированы колеса и рельсовые пути, а также проведены статические и динамические испытания горного трамвайчика.