Днем в среду в Воронежской области пообещали град

Погоду на территории региона ближайшие дни будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня, 22 мая, по области ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы и град. Ветер восточный: при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем достигнет 30°.
В Воронеже возможен дождь. Температура воздуха днем 27−29°.
В четверг, 23 мая, на территории региона будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура ночью 9−14°, днем 21−26°.
В Воронеже ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 11−13°, днем 23−25°.
В пятницу, 24 мая, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 6−11, днем 18−23°.
В Воронеже температура воздуха будет не выше 22°.
Самый теплый день 22 мая наблюдался в 1967 году, максимальная температура тогда достигла 32,4 градусов. Самый холодный день зафиксирован в 1999 году, воздух «прогрелся» всего лишь до 1,3 градуса тепла.