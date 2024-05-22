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Днем в среду в Воронежской области пообещали град

В среду, 22 мая, синоптики предупредили жителей Воронежской области о возможных грозах и граде.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°

Погоду на территории региона ближайшие дни будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

Сегодня, 22 мая, по области ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы и град. Ветер восточный: при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем достигнет 30°.

В Воронеже возможен дождь. Температура воздуха днем 27−29°.

В четверг, 23 мая, на территории региона будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура ночью 9−14°, днем 21−26°.

В Воронеже ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 11−13°, днем 23−25°.

В пятницу, 24 мая, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 6−11, днем 18−23°.

В Воронеже температура воздуха будет не выше 22°.

Самый теплый день 22 мая наблюдался в 1967 году, максимальная температура тогда достигла 32,4 градусов. Самый холодный день зафиксирован в 1999 году, воздух «прогрелся» всего лишь до 1,3 градуса тепла.