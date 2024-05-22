В Перми отреставрируют гостиницу, где жил великий князь Михаил Романов

Речь идёт о здании по улице Сибирской, 5. Оно известно не только тем, что там жил представитель царской династии, но останавливался поэт Владимир Маяковский. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который займётся разработкой проектной документацией и сможет сдать её к декабрю 2024 года. На сайте госзакупок уже разместили тендер.