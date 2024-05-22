В Перми отреставрируют гостиницу, где жил великий князь Михаил Романов

Гостиницу «Королёвские номера», где жил брат императора Николая II, великий князь Михаил Романов, отреставрируют в Перми, сообщает URA.RU.
Речь идёт о здании по улице Сибирской, 5. Оно известно не только тем, что там жил представитель царской династии, но останавливался поэт Владимир Маяковский. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который займётся разработкой проектной документацией и сможет сдать её к декабрю 2024 года. На сайте госзакупок уже разместили тендер.
В техзадании говорится, что здание «Королёвских номеров», которое является объектом культурного наследия, должны приспособить к современному использованию. Цена контракта — 3,8 миллиона рублей.
Напомним, в здании «Королёвских номеров» планируют открыть музей князя Михаила Романова. Он должен разместиться на первом этаже.