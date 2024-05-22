Пятнистое дефиле и самый большой портрет: что ждет в День леопарда во Владивостоке 25 мая 2024

Гости фестиваля также смогут посетить мастер-класс по созданию изображения пятнистого хищника, узнать, как с помощью фотоловушек специалисты изучают леопардов, расслабиться в релак-зоне водного комплекса «Акватория». В память о празднике можно будет приобрести сувениры в специально отведенной для этого площадке.