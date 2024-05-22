Пятнистое дефиле и самый большой портрет: что ждет в День леопарда во Владивостоке 25 мая 2024

Во Владивостоке 25 мая состоится пятый по счету фестиваль, посвященный дальневосточному леопарду. Его проводят, чтобы привлечь внимание людей к проблеме сохранения этих хищников. Жителей и гостей города на Дне леопарда (0+) ждут интересные мероприятия, например, флешмоб, викторина и концерт. «Комсомольская правда — Владивосток» публикует полную программу праздника 25 мая.
Где пройдет фестиваль День леопарда во Владивостоке в 2024 году
Мероприятия развернется на набережной Спортивной гавани в районе старого океанариума возле «О! Мега Вкус». Начнется праздник в 11:00 и продлится до 15:00.
Программа Дня леопарда во Владивостоке
Празднование фестиваля стартует с «Леопардовой зарядки», которая начнется в 11:00. На площадке под сценой гости в костюмах пятнистых хищников сделают совместную разминку, после чего состоится небольшая пробежка до фонтана набережной и обратно, путь в одну сторону займет 400 метров.
Главное условия для участия в спортивной акции — не меньше двух предметов одежды или аксессуаров леопардов раскраски.
В 12:20 для гостей мероприятия организуют концерт, во время которого выступят музыканты, творческие школьные коллективы Приморья. Продлится это мероприятие до конца самого фестиваля.
В 13:00 во время концерта начнется викторина о дальневосточном леопарде, приморцы смогут продемонстрировать свои знания о пятнистых хищниках, работе национального парка «Земля леопарда». Участникам зададут 5−7 вопросов, а кто первый ответит правильно, получит сувениры и открытки.
Одним из самых ярких мероприятий праздника станет творческий конкурс на лучших ЛеодЕвицу и ЛеомОлодца. Гостям предложат показать свой пятнистый наряд, пройдясь по сцене или исполнив любой творческий номер, будь то исполнение песни, танец или чтение стихотворения.
Гостей праздника ждет еще одно мероприятие — перфоманс от владивостокского художника Юрия Шишкова, который прямо на фестивале создаст большой портрет дальневосточного леопарда. После завершения картины ее передадут национальному парку.
Также участники фестиваля смогут отправить открытку с изображением леопарда в любую точку России, для этого рядом со сценой установят почтовый ящик.
Что посетить на фестивале «День леопарда» 25 мая
В рамках праздника возле сцены организуют несколько тематических площадок. Гости смогут посетить фотозоны и запечатлеть себя на фоне баннера фестиваля в сопровождении волонтера в костюме животного или у тантамарески [фотостенд — прим.ред.] с изображением семьи леопарда.
Для детей и их родителей организуют краткие лектории о дальневосточном леопарде, а также предложат принять участие в нескольких играх на знание природы Приморья, или стать моделью для аквагрима.
Гости фестиваля также смогут посетить мастер-класс по созданию изображения пятнистого хищника, узнать, как с помощью фотоловушек специалисты изучают леопардов, расслабиться в релак-зоне водного комплекса «Акватория». В память о празднике можно будет приобрести сувениры в специально отведенной для этого площадке.