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Волгоградская многодетная семья отмечена орденом «Родительская слава»

Соответствующий указ 21 мая подписал Президент России Владимир Путин. Ордена «Родительская слава» удостоилась семья Алексея и Анны Батуриных из Волгограда. Документ размещен на сайте правовых актов.

Источник: Волгоградская правда

В администрации Волгоградской области рассказали, что Алексей и Анна Батурины из Кировского района Волгограда вместе уже более 30 лет. Батурины воспитывают 8 детей — 5 девочек и 3 мальчика. В настоящее время родители находятся на заслуженном отдыхе. Супруги Батурины в воспитании детей делали упор на формировании у них нравственных, культурных и семейный ценностей. Приучали детей к труду, учили милосердию и порядочности.

Ранее Анна Ивановна Батурина уже была отмечена почетными знаками за свои родительские заслуги — в 2011 году ей вручили почетный знак города-героя Волгограда «Материнская слава Волгограда», а в 2015 году — почетный знак губернатора «Материнская слава».

Теперь семья отмечена еще одним орденом — «Родительская слава».

Кроме того, почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоились волжанка Наталья Викторовна Гаврилова, которая работает в МОУ СОШ № 24 имени героя России М. С. Аплеталина и Наталья Владимировна Ермилова — учитель МОУ СОШ № 2 г. Котельниково Волгоградской области.