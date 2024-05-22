Волгоградская многодетная семья отмечена орденом «Родительская слава»

В администрации Волгоградской области рассказали, что Алексей и Анна Батурины из Кировского района Волгограда вместе уже более 30 лет. Батурины воспитывают 8 детей — 5 девочек и 3 мальчика. В настоящее время родители находятся на заслуженном отдыхе. Супруги Батурины в воспитании детей делали упор на формировании у них нравственных, культурных и семейный ценностей. Приучали детей к труду, учили милосердию и порядочности.