Женщины страдают гипотиреозом в 10 раз чаще, чем мужчины, риск заболевания увеличивается с возрастом, во время и после беременности, а также во время менопаузы.
Чем можно объяснить неожиданную прибавку в весе, несмотря на отсутствие изменений в рационе питания и в уровне физической активности? Одной из причин могут быть гормональные нарушения: дисфункция щитовидной железы.
Галина Латаева, врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», говорит, что связь между гормонами и ожирением возникает, когда мы имеем дело с гипотиреозом. С проблемами щитовидки сегодня сталкивается более половины населения области, и чаще всего причина в дефиците йода.
Женщины страдают гипотиреозом в 10 раз чаще, чем мужчины, риск заболевания увеличивается с возрастом, во время и после беременности, а также во время менопаузы.
Как избавиться от лишнего веса при гипотиреозе?
Корректировать вес при гипотиреозе сложно из-за снижения выработки тиреоидных гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Именно эти гормоны в том числе влияют на скорость распада жировых соединений, поступающих с пищей. Нехватка тиреоидных гормонов при гипотиреозе, дисбаланс обменных функций мешают сохранять здоровые пропорции веса и роста. Контролировать вес для выявления риска ожирения необходимо с учетом ИМТ (индекс массы тела), рассчитывая его по формуле: вес разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат.
При гипотиреозе важно пересмотреть режим питания и воспринимать это как постоянную пищевую привычку. В рацион питания важно включать продукты, богатые протеином (яйца, мясо курицы, индейки, постное мясо, молоко и кисломолочная продукция, сыры с низким процентом жирности, нежирная рыба). Очень полезны продукты с содержанием йода — морская капуста и морепродукты. Важны и неполноценные белки, содержащие только часть аминокислот — фасоль, кукуруза, бурый рис, арахис, горох, злаковые, а также овощи.
Для нормализации веса тела очень важно контролировать количество и качество сна. Рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки. Ежедневный качественный сон защищает от переедания.
Малоподвижный образ жизни способствует нарушению обменных процессов, поэтому в достижении стройности помогут физические упражнения: не менее 150 минут аэробной активности средней интенсивности (или 75 минут интенсивной) 5 раз в неделю. Важно отказаться от курения и алкоголя, который добавляет много калорий в рацион.
Благоприятно действует на щитовидную железу отдых на морском побережье и посещение соляной пещеры осенью и зимой.