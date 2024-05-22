Как избавиться от лишнего веса при гипотиреозе?

Корректировать вес при гипотиреозе сложно из-за снижения выработки тиреоидных гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Именно эти гормоны в том числе влияют на скорость распада жировых соединений, поступающих с пищей. Нехватка тиреоидных гормонов при гипотиреозе, дисбаланс обменных функций мешают сохранять здоровые пропорции веса и роста. Контролировать вес для выявления риска ожирения необходимо с учетом ИМТ (индекс массы тела), рассчитывая его по формуле: вес разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат.