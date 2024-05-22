В Кемеровской области подростки устроили диверсию по заданию от украинца

Установлено, что в мае 2024 года трое несовершеннолетних договорились с неизвестным мужчиной, предположительно находящимся на территории Украины. Он предложил подросткам за денежное вознаграждение совершить диверсию — поджечь релейный шкаф на ЖД путях. Подростки выполнили задание. Незнакомец всё это время был с ними на связи, координируя их действия. Обещанные денежные средства за совершение поджога им так и не перевели.