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В Кемеровской области подростки устроили диверсию по заданию от украинца

За диверсию подросткам обещали 60 тысяч рублей.

УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило о задержании трёх подростков, которые подожгли релейный шкаф на ст. Бочаты, находящейся рядом с поселком Старобачаты Кемеровской области.

Установлено, что в мае 2024 года трое несовершеннолетних договорились с неизвестным мужчиной, предположительно находящимся на территории Украины. Он предложил подросткам за денежное вознаграждение совершить диверсию — поджечь релейный шкаф на ЖД путях. Подростки выполнили задание. Незнакомец всё это время был с ними на связи, координируя их действия. Обещанные денежные средства за совершение поджога им так и не перевели.

Диверсантов задержали. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. Подростки заключены под стражу сроком на 2 месяца, уточнили в восточном МСУТ.