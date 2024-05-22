В Кемеровской области подростки устроили диверсию по заданию от украинца

УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило о задержании трёх подростков, которые подожгли релейный шкаф на ст. Бочаты, находящейся рядом с поселком Старобачаты Кемеровской области.
Установлено, что в мае 2024 года трое несовершеннолетних договорились с неизвестным мужчиной, предположительно находящимся на территории Украины. Он предложил подросткам за денежное вознаграждение совершить диверсию — поджечь релейный шкаф на ЖД путях. Подростки выполнили задание. Незнакомец всё это время был с ними на связи, координируя их действия. Обещанные денежные средства за совершение поджога им так и не перевели.
Диверсантов задержали. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. Подростки заключены под стражу сроком на 2 месяца, уточнили в восточном МСУТ.