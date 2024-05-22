Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отвратительное начало лета обещают синоптики приморцам — весь прогноз

В первый месяц лета температура воздуха составит 13−17 градусов тепла.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 83% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: PrimaMedia.ru

Температура в июне в Приморье ожидается ниже средних многолетний значений, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные озвучили синоптики Примгидромета.

По заверениям метеорологов, средняя месячная температура воздуха ожидается в радиусе +13…+17 градусов, на побережье +9…+12 градусов. Эти цифры ниже средних многолетних значений на 1,1−1,5 градуса.

Также ожидается, что первый летний месяц будет дождливым в сравнении со средними показателями прошлых лет.

Напомним, что во Владивостоке 22 мая туманно, с утра наблюдалась морось. В Приморье же преимущественно без осадков, на севере кратковременный дождь. На побережье местами туман. Ветер южный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха +12…+27°C.