Отвратительное начало лета обещают синоптики приморцам — весь прогноз

Напомним, что во Владивостоке 22 мая туманно, с утра наблюдалась морось. В Приморье же преимущественно без осадков, на севере кратковременный дождь. На побережье местами туман. Ветер южный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха +12…+27°C.