Отвратительное начало лета обещают синоптики приморцам — весь прогноз

Температура в июне в Приморье ожидается ниже средних многолетний значений, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные озвучили синоптики Примгидромета.
По заверениям метеорологов, средняя месячная температура воздуха ожидается в радиусе +13…+17 градусов, на побережье +9…+12 градусов. Эти цифры ниже средних многолетних значений на 1,1−1,5 градуса.
Также ожидается, что первый летний месяц будет дождливым в сравнении со средними показателями прошлых лет.
Напомним, что во Владивостоке 22 мая туманно, с утра наблюдалась морось. В Приморье же преимущественно без осадков, на севере кратковременный дождь. На побережье местами туман. Ветер южный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха +12…+27°C.