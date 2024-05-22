Отключения электричества в Севастополе — график на 22 мая

Так, в период с 09:00 до 17:00 на 1−1,5 часа на время проведения работ электричества не будет в некоторых домах на улицах Будищева, Лазаревская, Минская, Углицкая (и Углицкий тупик), Хрущева, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Драчука, Кавказская, Каспийская, Артиллеристов, Танкистов, Донская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Согласия, Сапфирная, Агатовая, Яхонтовая, Евгения Алисова, Симиренко, а также в переулках Галицкий, Адмиральский, Олонецкий, Перекомский, 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный, на Петровском спуске и на территории СТ «Черноморец», ТСН «Троллейбусник-2», СТ «Медик-7», СНТ «Дорожник».
В тот же период на время проведения работ буде отключено электричество в селах:
Верхнесадовое — на улице Севастопольской;
Фронтовое — на улицах Краснореченская, Механизаторов, Новая, Вишневая, 345 дивизии, 60-лет Октября, ул. Сары-Синапная и переулок Майский.
Кроме того, для безопасного выполнения ремонтных работ на высоковольтной сети по заявке ООО «ЭнергоСтрой» с 11:00 до 12:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям в Юхариной балке:
ТСН СТ «Таврия», «Кипарис», «Скиф», «Интеграл, “Клеры-3”, “Торпеда”, “Огонек”, “Оптимист”;
СТ «Икар-2», «Ока», «Сосенки», «Парус-2», «Дружный-2», «Мрия», «Рассвет», «Корабел», «Вулкан», «Гидронавт», «Кристалл-2», «Скалистый-89»;
ТСН «Наука», «Бриз», «Рассвет-3»;
ОК ДСК «Лукоморье-Сервис».