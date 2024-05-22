В Сибири хирург заменил мальчику больной орган аппендиксом

Аппендикс, не играющий, как полагают медики, существенной роли в организме человека, пригодился в качестве «запчасти». Специалисты Иркутской областной детской клинической больницы использовали его при лечении мальчика из соседней Республики Тыва, страдавшего от мочекаменной болезни.