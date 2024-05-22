В Сибири хирург заменил мальчику больной орган аппендиксом

Аппендикс, не играющий, как полагают медики, существенной роли в организме человека, пригодился в качестве «запчасти». Специалисты Иркутской областной детской клинической больницы использовали его при лечении мальчика из соседней Республики Тыва, страдавшего от мочекаменной болезни.
Оперировал ребенка главврач клиники Юрий Козлов. «Он отсек червеобразный отросток от слепой кишки и переместил его в позицию мочеточника», — рассказали в правительстве региона.
В мире работают лишь несколько медицинских центров, использующих подобную хирургическую технику для обеспечения естественного оттока жидкости из почки, уточнили в кабмине.
Накануне врачи другой больницы Приангарья проинформировали об извлечении из пищевода двухлетнего ребенка проглоченного им крейсера «Аврора».