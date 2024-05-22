В Хабаровске можно будет погрузиться в тропическую Африку

Новосибирский государственный краеведческий музей 24 мая открывает в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова этнографическую выставку из собственных фондов, посвященную культуре более двадцати народов Тропической Африки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На выставке представлены более 280 подлинных предметов бытовой и ритуальной культуры народов Западной и Центральной Тропической Африки. Среди экспонатов — ритуальные маски и статуэтки, которые использовались для различных обрядов, бронзовая пластика, оружие и украшения, изготовленные в
Но осталось наследие — яркая, неповторимая культура, запечатлённая в бронзовой и деревянной пластике, в масках духов предков, в тайных обрядах, красочных ритуальных праздниках, в музыке и даже в бытовых предметах.
Выставка «Африка» как раз об этом, она об Африке, которую мы не знаем.
Выставка продлится до 28 июля. Билеты доступны по «Пушкинской карте».