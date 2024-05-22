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В Хабаровске можно будет погрузиться в тропическую Африку

В археологическом музее представят подлинные предметы двадцати народов чёрного континента.

Источник: Гродековский музей

Новосибирский государственный краеведческий музей 24 мая открывает в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова этнографическую выставку из собственных фондов, посвященную культуре более двадцати народов Тропической Африки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На выставке представлены более 280 подлинных предметов бытовой и ритуальной культуры народов Западной и Центральной Тропической Африки. Среди экспонатов — ритуальные маски и статуэтки, которые использовались для различных обрядов, бронзовая пластика, оружие и украшения, изготовленные в XIX—XX вв.еках на территории современных государств Конго, Мали, Камерун, Нигерия, Либерия, Кот-д`Ивуар, Габон, Гамбия, Гана, Ангола и др. Все эти предметы относятся к культуре таких африканских народностей, как хауса, баконго, йоруба, фулани, куба, масаи, ашанти, маконде, бауле, бамбара, догон, сонгаи и др. В душных тропиках на берегах Нигера и Конго в самом сердце Африки живут наследники великих цивилизаций: Ифе, Бенина, Ганы, Сонгаи, Меле… Этих цивилизаций уже нет, цветущие города и неприступные крепости разрушены, могучие армии в сияющих доспехах погибли, великие короли печально смотрят на мир глазами золотых статуй.

Но осталось наследие — яркая, неповторимая культура, запечатлённая в бронзовой и деревянной пластике, в масках духов предков, в тайных обрядах, красочных ритуальных праздниках, в музыке и даже в бытовых предметах.

Выставка «Африка» как раз об этом, она об Африке, которую мы не знаем.

Выставка продлится до 28 июля. Билеты доступны по «Пушкинской карте».

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