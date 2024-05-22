В Хабаровске можно будет погрузиться в тропическую Африку

На выставке представлены более 280 подлинных предметов бытовой и ритуальной культуры народов Западной и Центральной Тропической Африки. Среди экспонатов — ритуальные маски и статуэтки, которые использовались для различных обрядов, бронзовая пластика, оружие и украшения, изготовленные в XIX—XX вв. еках на территории современных государств Конго, Мали, Камерун, Нигерия, Либерия, Кот-д`Ивуар, Габон, Гамбия, Гана, Ангола и др. Все эти предметы относятся к культуре таких африканских народностей, как хауса, баконго, йоруба, фулани, куба, масаи, ашанти, маконде, бауле, бамбара, догон, сонгаи и др. В душных тропиках на берегах Нигера и Конго в самом сердце Африки живут наследники великих цивилизаций: Ифе, Бенина, Ганы, Сонгаи, Меле… Этих цивилизаций уже нет, цветущие города и неприступные крепости разрушены, могучие армии в сияющих доспехах погибли, великие короли печально смотрят на мир глазами золотых статуй.