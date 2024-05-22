Главные новости за 21 мая

ВЧЕРА.
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности стало темой совещания у Лукашенко.
Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую.
Запись от имени Президента Беларуси сделана в книге соболезнований в посольстве Ирана.
Сергеенко: человек с его заботами и интересами должен находиться в сфере ежечасного внимания власти.
Алейник: Беларусь готова предложить ШОС свой промышленный потенциал и опыт миротворческой деятельности.
Алейник в Астане провел переговоры с главой МИД КНР и с вице-премьером — главой МИД Пакистана.
В Парламентское собрание Союза Беларуси и России делегирован новый состав белорусских парламентариев.
Дополнен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.
Проект «Союзный станок», или как станкостроители утерли нос западным санкционным стратегам.
Как в Беларуси борются с зарплатой в конвертах.
Экономика достатка. Как выросла зарплата белорусов за последние 30 лет?
Поисковые работы по делу о геноциде пройдут в шести новых местах Могилевской области.
В НАН рассказали, какие проблемы ведут к снижению численности биологического разнообразия.
Самый напряженный день за всю 23-дневную оборону Могилева. Проект БЕЛТА — «Цитадели мужества».
«Мы очень счастливы. Вместе!» Победители конкурса студенческих семей рассказали о любви, долге и верности.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «О проведении ХХI-ой Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Современная режиссура: чьи имена спрятаны в титрах белорусского кино», приуроченная к 100-летию белорусского кино. Начало в 11.00.
Выставка памятных монет Национального банка «Чеканя память», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 мая в Музее истории Великой Отечественной войны.
Выставка «Земля кровоточит историей», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 25 августа в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставочный проект «Памяці вечны агонь», посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 17 ноября в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день по искоренению акушерских свищей. Искоренение акушерских свищей является одной из глобальных проблем в сфере здравоохранения.
Международный день спортивной борьбы.
Всемирный день черепахи.
65 лет назад родилась Гузеева Лариса Андреевна, российская актриса кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах «Жестокий романс», «Чужие здесь не ходят», «Женская логика», «Семейный ужин» и др. С 2008 года работает телеведущей на «Первом канале» России в программе «Давай поженимся».
65 лет назад родился Логвин Олег Николаевич, белорусский спортсмен (велосипедный спорт), заслуженный мастер спорта СССР (1980). В 1982 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион Олимпийских игр (1980) в шоссейной командной гонке на 101 км. Серебряный (1981) и бронзовый (1982) призер чемпионатов мира в командной гонке на 100 км. Победитель велогонок Мира (1981, 1984) в командном зачете. Победитель многодневных международных соревнований в личном зачете (1980).