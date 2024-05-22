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Главные новости за 21 мая

Главные новости Беларуси в период с 21 по 23 мая 2024 года.

Источник: БелТА

ВЧЕРА.

Запись от имени Президента Беларуси сделана в книге соболезнований в посольстве Ирана.

Сергеенко: человек с его заботами и интересами должен находиться в сфере ежечасного внимания власти.

В Парламентское собрание Союза Беларуси и России делегирован новый состав белорусских парламентариев.

Проект «Союзный станок», или как станкостроители утерли нос западным санкционным стратегам.

Экономика достатка. Как выросла зарплата белорусов за последние 30 лет?

В НАН рассказали, какие проблемы ведут к снижению численности биологического разнообразия.

Самый напряженный день за всю 23-дневную оборону Могилева. Проект БЕЛТА — «Цитадели мужества».

«Мы очень счастливы. Вместе!» Победители конкурса студенческих семей рассказали о любви, долге и верности.

СЕГОДНЯ

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «О проведении ХХI-ой Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь». Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Современная режиссура: чьи имена спрятаны в титрах белорусского кино», приуроченная к 100-летию белорусского кино. Начало в 11.00.

Выставка памятных монет Национального банка «Чеканя память», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 мая в Музее истории Великой Отечественной войны.

Выставка «Земля кровоточит историей», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 25 августа в Национальном центре современных искусств Беларуси.

Выставочный проект «Памяці вечны агонь», посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 17 ноября в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Международный день по искоренению акушерских свищей. Искоренение акушерских свищей является одной из глобальных проблем в сфере здравоохранения.

Международный день спортивной борьбы.

Всемирный день черепахи.

65 лет назад родилась Гузеева Лариса Андреевна, российская актриса кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах «Жестокий романс», «Чужие здесь не ходят», «Женская логика», «Семейный ужин» и др. С 2008 года работает телеведущей на «Первом канале» России в программе «Давай поженимся».

65 лет назад родился Логвин Олег Николаевич, белорусский спортсмен (велосипедный спорт), заслуженный мастер спорта СССР (1980). В 1982 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион Олимпийских игр (1980) в шоссейной командной гонке на 101 км. Серебряный (1981) и бронзовый (1982) призер чемпионатов мира в командной гонке на 100 км. Победитель велогонок Мира (1981, 1984) в командном зачете. Победитель многодневных международных соревнований в личном зачете (1980).

Лукашенко Александр
экономика
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