Главные новости за 21 мая

65 лет назад родилась Гузеева Лариса Андреевна, российская актриса кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах «Жестокий романс», «Чужие здесь не ходят», «Женская логика», «Семейный ужин» и др. С 2008 года работает телеведущей на «Первом канале» России в программе «Давай поженимся».