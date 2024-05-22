В Челябинске отменили школьный велопробег из-за плохой погоды

В Челябинске отменили назначенный на утро 22 мая велопробег «Здоровый город». Как пояснили в мэрии, мероприятие решили отложить из-за погодных условий.
В Челябинске утром 22 мая — всего +10 градусов, в некоторых городских районах прошел дождь.
— О новой дате проведения будет сообщено дополнительно, — уточнили в администрации Челябинска.
Пробег должен был стать финальным событием школьного соревнования «Наше здоровье — в наших руках!». На старт собирались выйти юные велосипедисты их трех городских школ. Начать велопробег планировали в 9:30 с площадки за памятником Курчатову.