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В Челябинске отменили школьный велопробег из-за плохой погоды

В Челябинске 22 мая не состоится велопробег «Здоровый город».

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске отменили назначенный на утро 22 мая велопробег «Здоровый город». Как пояснили в мэрии, мероприятие решили отложить из-за погодных условий.

В Челябинске утром 22 мая — всего +10 градусов, в некоторых городских районах прошел дождь.

— О новой дате проведения будет сообщено дополнительно, — уточнили в администрации Челябинска.

Пробег должен был стать финальным событием школьного соревнования «Наше здоровье — в наших руках!». На старт собирались выйти юные велосипедисты их трех городских школ. Начать велопробег планировали в 9:30 с площадки за памятником Курчатову.