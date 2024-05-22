Минлесхоз Беларуси продолжает снимать ограничения на посещение лесов

Больше всего открытых района в Брестской области, где только в трех районах действуют запреты (Ивановском, Пинском и Пружанском) и в одном — Малоритском — отграничения, в остальных регионах можно абсолютно без проблем посещать лесные массивы.
В Минской области только один район под запретом — это Столбцовский, а в Березинском, Борисовском, Копыльском, Крупском, Логойском, Слуцком, Стародорожском, Узденском районах действуют ограничения, так как там до сих пор фиксируется третий класс пожарной опасности.
Остальные районы Минской области окрашены на карте лесного ведомства зеленым цветом, это значит, что леса там можно посещать свободно.
В Гродненской области открытыми считаются Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский районы. Вместе с тем в этой области есть и регионы с запретами, это Дятловский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский и Щучинский. В остальных действуют ограниченя.
В Гомельской области только в одном районе действует запрет (Лельчицкий) и один считается открытым (Житковичский), остальные окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, то есть там введены ограничения на посещение лесов из-за третьего уровня пожарной опасности.
В Витебской области только два района открыты для посещений лесов, это Поставский и Россонский, остальные — под ограничениями.
Что касается Могилевской области, то вся территория этого региона Беларуси окрашена на карте Минлесхоза желтым цветом, что означает ограничения.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.