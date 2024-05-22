Минлесхоз Беларуси продолжает снимать ограничения на посещение лесов

В Минской области только один район под запретом — это Столбцовский, а в Березинском, Борисовском, Копыльском, Крупском, Логойском, Слуцком, Стародорожском, Узденском районах действуют ограничения, так как там до сих пор фиксируется третий класс пожарной опасности.