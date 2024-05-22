В этом году в хадж смогут поехать 15 тысяч узбекистанцев

Об этом сообщил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций руководитель информационной службы Комитета по делам религии Ильхом Марупов.
Отправка паломников в Медину будет осуществляться с 23 мая по 7 июня текущего года в международных аэропортах Ташкента, Намангана, Ферганы, Карши, Термеза, Самарканда, Бухары, Навои, Ургенча и Нукуса, доставка их из Джидды в Узбекистан — с 22 июня по 12 июля.
Паломников размещают в пятизвездочном отеле Zam-zam Pullman, расположенном в 100 метрах от мечети Набави в Медине. В Мекке они проживают в отелях Abraj al-Dana, Al-Ayam Elite, Dali Hotel, Najma Al-Saad, Open Hotel, Shueae Nozha Hotel и Ayed Al-Saha. Для оказания услуг паломникам и безопасного совершения ими молитв в сезон хаджа набирается специальная команда из врачей, поваров и руководителей групп.
Первая рабочая группа в рамках сезона «Хадж-2024» уже прибыла в Саудовскую Аравию, специалисты работают в отелях Мекки и Медины, а также в долинах Мина и Муздалифа у горы Арафат, чтобы подготовить условия для приема наших соотечественников.
Также представитель Комитета Комитета по делам религии напомнил, что для совершения хаджа по правилам, установленным Саудовской Аравией, паломнику необходимо иметь визу «Хадж-2024», паломничество по другим визам не допускается.