В этом году в хадж смогут поехать 15 тысяч узбекистанцев

Паломников размещают в пятизвездочном отеле Zam-zam Pullman, расположенном в 100 метрах от мечети Набави в Медине. В Мекке они проживают в отелях Abraj al-Dana, Al-Ayam Elite, Dali Hotel, Najma Al-Saad, Open Hotel, Shueae Nozha Hotel и Ayed Al-Saha. Для оказания услуг паломникам и безопасного совершения ими молитв в сезон хаджа набирается специальная команда из врачей, поваров и руководителей групп.