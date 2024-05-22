Заморозки ожидают в Хабаровском крае

По информации Дальневосточного УГМС, 24—25 мая местами в южных и части центральных районов Хабаровского края прогнозируются заморозки. Температура опустится до 0 −2 градусов в Вяземском, Бикинском, Амурском, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.