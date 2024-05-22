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Заморозки ожидают в Хабаровском крае

Температура в семи районах опустится до 0 −2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 83% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Freepik

По информации Дальневосточного УГМС, 24—25 мая местами в южных и части центральных районов Хабаровского края прогнозируются заморозки. Температура опустится до 0 −2 градусов в Вяземском, Бикинском, Амурском, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями, возможно повреждение сельскохозяйственных культур, а также только посаженного урожая.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Руководители министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы о метеопрогнозе.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности: