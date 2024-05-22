Заморозки ожидают в Хабаровском крае

По информации Дальневосточного УГМС,
По оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями, возможно повреждение сельскохозяйственных культур, а также только посаженного урожая.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Руководители министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы о метеопрогнозе.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности: