Мост через реку Талгар закрыли близ Алматы

Информация о закрытии размещена на официальной странице акимата в Instagram за 21 мая 2024 года.
«Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста вблизи села Ават (“Приканальная БАК”) обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к его обрушению».
Специалисты утончили, что о возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы.
«Движение по мосту ограничено. Однако кольцевая дорога Кульджинская трасса и автодорога Талгар-Есик-Байдибек полностью функционируют».
Администрация просит жителей и гостей района с пониманием отнестись к этой ситуации.