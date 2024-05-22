Мост через реку Талгар закрыли близ Алматы

«Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста вблизи села Ават (“Приканальная БАК”) обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к его обрушению».