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Мост через реку Талгар закрыли близ Алматы

Акимат Енбекшиказахского района Алматинской области выступил с важным обращением. Жителей района предупредили о закрытии моста вблизи села Ават, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Информация о закрытии размещена на официальной странице акимата в Instagram за 21 мая 2024 года.

«Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста вблизи села Ават (“Приканальная БАК”) обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к его обрушению».

Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района

Специалисты утончили, что о возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы.

«Движение по мосту ограничено. Однако кольцевая дорога Кульджинская трасса и автодорога Талгар-Есик-Байдибек полностью функционируют».

Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района

Администрация просит жителей и гостей района с пониманием отнестись к этой ситуации.