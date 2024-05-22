Завершены четырехдневные поиски пропавшей в Петербурге 15-летней девочки

Завершены поиски пропавшей в Петербурге 15-летней девочки. Она не вернулась домой 18 мая. Родственники забили тревогу и обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Также они передали приметы погибшей: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и каштановые волосы. Также было известно, что в день пропажи она была одета в черную кофту, светло-бежевую рубашку в клетку, бежевые штаны и черные кроссовки. Местонахождение подростка оставалось неизвестным четыре дня.