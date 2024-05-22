Завершены четырехдневные поиски пропавшей в Петербурге 15-летней девочки

Завершены поиски пропавшей в Петербурге 15-летней девочки. Она не вернулась домой 18 мая. Родственники забили тревогу и обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Также они передали приметы погибшей: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и каштановые волосы. Также было известно, что в день пропажи она была одета в черную кофту, светло-бежевую рубашку в клетку, бежевые штаны и черные кроссовки. Местонахождение подростка оставалось неизвестным четыре дня.
— Найдена, жива. Благодарим всех за помощь, — написали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте» вечером 21 мая.
Где все это время пропадала школьница, остается загадкой, так как подробности поисков не раскрываются по этическим соображениям. Ясно лишь то, что сейчас девочку вернули обеспокоенным родственникам, и ее жизни ничего не угрожает.