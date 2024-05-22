Красноярский край попал в список самых «клещевых» регионов

Красноярский край вошел в топ регионов с наибольшим количеством присасываний клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве рассказали, что с начала сезона в медицинские организации России с жалобами на лесных паразитов обратились более 103 тысяч человек. Встречи с клещами чаще всего происходили в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Тюменской, Костромской, Кировской и Иркутской областях, а также Красноярском крае.
В нашей стране от клещевого вирусного энцефалита привито свыше 2,7 миллиона человек. Всего планируется вакцинировать более 3,81 миллиона.
Накануне мы писали, что в национальном парке «Красноярские Столбы» наступил пик клещевой активности. Паразиты активизируются в умеренное теплое и влажное время, с мая по конец июня. В июле, как правило, наблюдается спад.