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Красноярский край попал в список самых «клещевых» регионов

В медицинские организации России с жалобами на лесных паразитов обратились более 103 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский край вошел в топ регионов с наибольшим количеством присасываний клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что с начала сезона в медицинские организации России с жалобами на лесных паразитов обратились более 103 тысяч человек. Встречи с клещами чаще всего происходили в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Тюменской, Костромской, Кировской и Иркутской областях, а также Красноярском крае.

В нашей стране от клещевого вирусного энцефалита привито свыше 2,7 миллиона человек. Всего планируется вакцинировать более 3,81 миллиона.

В Красноярском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали 2943 человека, в том числе 741 ребенок. Помимо людей, от членистоногих страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

Накануне мы писали, что в национальном парке «Красноярские Столбы» наступил пик клещевой активности. Паразиты активизируются в умеренное теплое и влажное время, с мая по конец июня. В июле, как правило, наблюдается спад.

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