Красноярский край попал в список самых «клещевых» регионов

В ведомстве рассказали, что с начала сезона в медицинские организации России с жалобами на лесных паразитов обратились более 103 тысяч человек. Встречи с клещами чаще всего происходили в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Тюменской, Костромской, Кировской и Иркутской областях, а также Красноярском крае.