Почти три тонны молочной продукции уничтожили в Красноярском крае

«Для проведения лабораторных исследований были отобраны пробы готовой молочной продукции. По результатам исследований, а также по заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы, в пробе масла “Крестьянское” были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также плесень и дрожжи», — уточнили в Роспотребнадзоре.
В образцах йогурта «Мюсли-злаки-ваниль» и творога «Балахтинский» также был превышен допустимый уровень количества дрожжей. Проблемы были и у других продуктов.
Также специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что у части продукции нет даты изготовления, у другой она указана неправильно: день, в который продукция якобы выпущена, еще не наступил.
Суммарная стоимость уничтоженной продукции превысила 274 тысячи рублей. Предприятие также было оштрафовано на 300 тысяч рублей.
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