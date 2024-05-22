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Почти три тонны молочной продукции уничтожили в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 мая, ФедералПресс. Почти три тонны молочной продукции изъяли и уничтожили специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки Балахтинского молокоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Для проведения лабораторных исследований были отобраны пробы готовой молочной продукции. По результатам исследований, а также по заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы, в пробе масла “Крестьянское” были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также плесень и дрожжи», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В образцах йогурта «Мюсли-злаки-ваниль» и творога «Балахтинский» также был превышен допустимый уровень количества дрожжей. Проблемы были и у других продуктов.

Также специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что у части продукции нет даты изготовления, у другой она указана неправильно: день, в который продукция якобы выпущена, еще не наступил.

Суммарная стоимость уничтоженной продукции превысила 274 тысячи рублей. Предприятие также было оштрафовано на 300 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что красноярское управление Роспотребнадзора подавало в суд на рэпера Басту: он не провел концерт в городе.

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