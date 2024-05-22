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Самарцы признались, что им не хватает дней отпуска

Многие жители Самары хотели бы увеличить количество дней оплачиваемого отпуска.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре многие местные жители рассказали о количестве проведенных дней в отпуске. Горожанам не хватает времени на отдых.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый опрошенный считает, что ему не хватает дней оплачиваемого отпуска. Еще 6% респондентов признались, что им нужны были дни отгула за свой счет, но работодатель отказал им в предоставлении отпуска. Специалисты отмечают, что отпуск без сохранения заработной платы может быть одобрен только по согласованию с руководством. При этом есть ряд причин, при которых компания не может отказать.

В число причин входит рождение ребенка, регистрация брака и смерть близких родственников. Сотрудник может получить отгул до 5 календарных дней.