Самарцы признались, что им не хватает дней отпуска

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый опрошенный считает, что ему не хватает дней оплачиваемого отпуска. Еще 6% респондентов признались, что им нужны были дни отгула за свой счет, но работодатель отказал им в предоставлении отпуска. Специалисты отмечают, что отпуск без сохранения заработной платы может быть одобрен только по согласованию с руководством. При этом есть ряд причин, при которых компания не может отказать.