На участке трассы М-5 под Челябинском водителям придется значительно сбросить скорость

«На участке с 15 по 19 километр с обеих сторон будут установлены дорожные знаки 5.23.2 “Начало населенного пункта” и 5.24.2 “Конец населенного пункта”. Участок оборудован средствами фотовидеофиксации, которые будут перенастроены на новый порядок движения — со скоростным режимом не более 60 км/ч», — говорится в комментарии организации, ответственной за содержание ФАД.