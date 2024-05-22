На участке трассы М-5 под Челябинском водителям придется значительно сбросить скорость

В Сосновском районе (Челябинская область) на участке федеральной трассы М-5 «Урал» введут новый скоростной режим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Изменения предполагают снижение скорости движения на четырех километрах дороги Подъезд к Екатеринбургу.
«На участке с 15 по 19 километр с обеих сторон будут установлены дорожные знаки 5.23.2 “Начало населенного пункта” и 5.24.2 “Конец населенного пункта”. Участок оборудован средствами фотовидеофиксации, которые будут перенастроены на новый порядок движения — со скоростным режимом не более 60 км/ч», — говорится в комментарии организации, ответственной за содержание ФАД.
Отмечается, что соответствующее решение принято Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения еще в январе текущего года.
Там обосновывают нововведение тем, что участок характеризуется высокой интенсивностью движения — количество автомобилей на нем достигает 36 тыс. в сутки. За минувший год произошло 10 ДТП с 11 пострадавшими.