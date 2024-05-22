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Самолет, выполнявший рейс Уфа — Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании “Ямал” при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа — Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 08.15 по местному времени.

Экипаж решил следовать на запасной аэродром в Тюмень, где лайнер благополучно сел. Пострадавших нет.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.

Представитель экстренных служб позже сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа.