Самолет, выполнявший рейс Уфа — Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени

«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании “Ямал” при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа — Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в 08.15 по местному времени.
Экипаж решил следовать на запасной аэродром в Тюмень, где лайнер благополучно сел. Пострадавших нет.
Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.
Представитель экстренных служб позже сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа.