«Надо ли платить и когда вернут воду?»: красноярцам ответили на популярные вопросы о гидравлических испытаниях

Гидравлические испытания тепловых сетей — это необходимая часть подготовки к следующему зимнему периоду. Это один из самых надежных способов диагностики трубопроводов, который начинают, как правило, сразу после окончания отопительного сезона в мае. Чем раньше специалисты обнаружат повреждения на магистральных и квартальных теплосетях, тем больше времени у них останется на ремонты. Гидравлические испытания и ограничение горячего водоснабжения энергетики проводят по согласованию с администрацией города.
Первыми с 20 мая проверку проходят коммуникации по контуру ТЭЦ-1. Для этого до 29 мая включительно будет временно ограничено горячее водоснабжение в Ленинском и Кировском районах, посёлке Берёзовка, части Советского района, а также посёлке Водники Свердловского района.
По этой же причине кому-то возвращают горячую воду досрочно. Это значит, что теплосети проверили и слабых мест не обнаружили, работы на ТЭЦ закончены или есть возможность подать горячую воду от другого теплоисточника. Там, где СГК недавно строила новые теплотрассы, вода возвращается досрочно. Например, район краевой больницы обеспечивается горячей водой от ТЭЦ-1 по теплотрассе в теле Октябрьского моста. Во время проведения гидравлических испытаний, если порывов не обнаружено, сюда ресурс подается от ТЭЦ-3, а после окончания гидравлических испытаний микрорайон вновь переходит на ТЭЦ-1.
В этом году продолжится проверка сетей роботом. Роботизированный комплекс проверит целостность трубопроводов на 45 участках тепловых сетей в разных районах города. Он незаменимый помощник в обследовании коммуникаций, расположенных в труднодоступных местах. Например, под проезжей частью. За летний период робот проверит свыше 10,7 километров труб разного диаметра — от 500 до 1000 миллиметров.
В СГК отметили: за период, в который горячей воды в многоквартирном доме не было, платить не придется, вне зависимости от того, есть у вас индивидуальный прибор учета горячей воды или нет. Даже если у вас нет счетчика и вы платите по нормативу, начислений за дни гидравлики не будет. Перерасчет произойдет автоматически и отразится в квитанции следующего расчетного периода.
Квартальные трубопроводы испытывают на прочность и плотность высоким давлением — на 25% выше рабочего, при этом температуру теплоносителя в системе снижают до +40°C, что безопасно для человека.
Если вдруг вы заметили утечку на каком-либо из участков, то лучше о ней сообщить специалистам диспетчерских служб СГК Красноярска. На правом берегу по телефону: 264−18−62, на левом берегу: 214−93−51. Также можно направить обращение городским диспетчерам по номеру 005.