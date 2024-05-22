«Надо ли платить и когда вернут воду?»: красноярцам ответили на популярные вопросы о гидравлических испытаниях

В СГК отметили: за период, в который горячей воды в многоквартирном доме не было, платить не придется, вне зависимости от того, есть у вас индивидуальный прибор учета горячей воды или нет. Даже если у вас нет счетчика и вы платите по нормативу, начислений за дни гидравлики не будет. Перерасчет произойдет автоматически и отразится в квитанции следующего расчетного периода.