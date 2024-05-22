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Последний звонок в этом году прозвенит для более 60 тысяч донских выпускников

В Ростовской области праздник, посвященный окончанию школы, состоится в рекомендованные Минпросвещения России даты — 24 и 25 мая. Линейки пройдут в школах в традиционном формате.

Последний звонок в 2023—2024 учебном году прозвенит для 45,4 тысячи выпускников 9-х классов и 14,8 тысячи выпускников 11-х классов.

— Всего более 60 тысяч донских выпускников станут участниками торжественных мероприятий. Последний звонок — один из важных и трогательных моментов в жизни: именно в школе дети получают необходимые им знания, навыки общения, обзаводятся друзьями и наставниками, делают первые шаги навстречу будущей профессии. В преддверии нового жизненного этапа у ребят будет возможность поблагодарить учителей и родителей, а взрослые, в свою очередь, пожелают виновникам торжества удачи на предстоящих выпускных испытаниях, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

К слову, выразить признательность тем, кто был рядом на протяжении всех школьных лет, в том числе родителям и одноклассникам, можно с помощью стартовавшей по всей России акции «Спасибо, школа!».

Для участия в акции с 20 мая по 20 июня необходимо опубликовать на своей странице в социальной сети пост с хештегами #Спасибошкола, #Минпросвещения или видеообращение с благодарностью педагогам, наставникам, родителям или одноклассникам. Кроме того, можно создать уникальную открытку на сайте.

Конец мая также ознаменуется началом проведения ЕГЭ. Напомним, первые экзамены — по географии, литературе и химии — пройдут 23 мая, а по русскому языку и базовой математике — 28 и 31 мая.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

образование