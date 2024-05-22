Последний звонок в этом году прозвенит для более 60 тысяч донских выпускников

— Всего более 60 тысяч донских выпускников станут участниками торжественных мероприятий. Последний звонок — один из важных и трогательных моментов в жизни: именно в школе дети получают необходимые им знания, навыки общения, обзаводятся друзьями и наставниками, делают первые шаги навстречу будущей профессии. В преддверии нового жизненного этапа у ребят будет возможность поблагодарить учителей и родителей, а взрослые, в свою очередь, пожелают виновникам торжества удачи на предстоящих выпускных испытаниях, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.