Движение трамваев до «Областной больницы» временно закроют в Челябинске

Движение трамваев в сторону «Областной больницы» в Челябинске на несколько дней закроют вечером 24 мая из-за ремонта путей. Поменяются также три троллейбусных маршрута. Об этом сообщили в Организаторе перевозок. Трамвайные пути ремонтируют на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Работы стартуют в 22 часа 24 мая и продлятся до утра 29 мая. В этот период трамваи не смогут проехать в направлении АМЗ, движение троллейбусов через перекрёсток также закроют.