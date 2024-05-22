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Движение трамваев до «Областной больницы» временно закроют в Челябинске

Изменятся также три троллейбусных маршрута.

Источник: АиФ Волгоград

Движение трамваев в сторону «Областной больницы» в Челябинске на несколько дней закроют вечером 24 мая из-за ремонта путей. Поменяются также три троллейбусных маршрута. Об этом сообщили в Организаторе перевозок. Трамвайные пути ремонтируют на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Работы стартуют в 22 часа 24 мая и продлятся до утра 29 мая. В этот период трамваи не смогут проехать в направлении АМЗ, движение троллейбусов через перекрёсток также закроют.

Изменения коснутся трамвайных маршрутов № 2 и 20. Вагоны будут ходить так:

№ 2: ЧЭМК — Кирова — Автовокзал.

№ 20: Першино — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.

Троллейбусы проследуют по таким трассам:

№ 10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.

№ 14: Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина.

Обратно: Парк Гагарина — Сони Кривой — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.

№ 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина.

Пассажирам на время ремонта предлагают пользоваться автобусами № 2, 4, 35, 40, 51, 64, 81, 483 и троллейбусами № 7, 12 и 19.