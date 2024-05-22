Движение трамваев до «Областной больницы» временно закроют в Челябинске

Движение трамваев в сторону «Областной больницы» в Челябинске на несколько дней закроют вечером 24 мая из-за ремонта путей. Поменяются также три троллейбусных маршрута. Об этом сообщили в Организаторе перевозок. Трамвайные пути ремонтируют на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Работы стартуют в 22 часа 24 мая и продлятся до утра 29 мая. В этот период трамваи не смогут проехать в направлении АМЗ, движение троллейбусов через перекрёсток также закроют.
Изменения коснутся трамвайных маршрутов № 2 и 20. Вагоны будут ходить так:
№ 2: ЧЭМК — Кирова — Автовокзал.
№ 20: Першино — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.
Троллейбусы проследуют по таким трассам:
№ 10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.
№ 14: Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Обратно: Парк Гагарина — Сони Кривой — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.
№ 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Пассажирам на время ремонта предлагают пользоваться автобусами № 2, 4, 35, 40, 51, 64, 81, 483 и троллейбусами № 7, 12 и 19.