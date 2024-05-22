Фестиваль «Вытокi» пройдет 6−8 июня в Пружанах

Праздник с момента основания в 2021 году состоится в 20-й раз. В этом году он пройдет только в одном городе — в новом расширенном формате и станет еще ярче, насыщеннее и интереснее. «У гостей фестиваля будет больше времени для знакомства с историческим и культурным наследием города с 590-летней историей, народными промыслами, родными брендами и известными людьми этого интересного уголка Беларуси», — рассказали организаторы.