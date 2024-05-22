Фестиваль «Вытокi» пройдет 6−8 июня в Пружанах

Праздник с момента основания в 2021 году состоится в 20-й раз. В этом году он пройдет только в одном городе — в новом расширенном формате и станет еще ярче, насыщеннее и интереснее. «У гостей фестиваля будет больше времени для знакомства с историческим и культурным наследием города с 590-летней историей, народными промыслами, родными брендами и известными людьми этого интересного уголка Беларуси», — рассказали организаторы.
Стартует праздник с республиканской туристической акции «Вандруй! Адчуй! Натхняйся!»: по предварительной регистрации (на сайтах www.vytoki.by, www.belarustourism.by, по e-mail belbrandaudit@gmail.com или ссылке) 6 и 7 июня предусмотрено бесплатное посещение объектов, которые раскроют туристический потенциал Пружанского района.
Пройдет презентация маршрута «Жемчужина Пружанского края». Роль историко-культурного наследия в развитии туризма, включая традиции белорусской кухни, планируется обсудить на панельной дискуссии и в рамках презентации книги по гастротуризму.
Свою выставку-презентацию организует Национальная академия наук Беларуси. Она будет работать на протяжении трех дней с 12.00 до 19.00 в городском парке. Участники фестиваля познакомятся с ведущими разработками белорусских ученых в разных сферах народного хозяйства.
В четверг 6 июня состоится ставший особенно популярным в прошлые сезоны художественный интерактив от галереи «АртХаос». В этом году он будет называться «стАРТ». Начало запланировано на 18.00 на стадионе «Мухавец». Все желающие совместно с командой белорусских художников закончат оформление площадки и горок для катания нового многопрофильного скейт-роллер парка.
Завершится первый день в 20.00 кинопоказом спортивного фильма на стадионе «Мухавец».
Во второй день фестиваля 7 июня будет организован спортивно-исторический квест по объектам города. Он стартует в 15.00 (место сбора — стадион «Мухавец»). Это уникальная возможность узнать больше об интересных и значимых местах в Пружанах.
В 19.00 состоится официальная церемония открытия и одно из знаковых событий фестиваля — презентация многопрофильного скейт-роллер парка. Завершится программа интерактивной театральной постановкой «Выдно пана по чоботах» (20.00, стадион «Мухавец», главная сцена), с включением элементов белорусских обрядов, презентацией коллекций одежды от белорусских дизайнеров и производителей.
Центральной площадкой фестиваля «Вытокі» 8 июня станет стадион «Мухавец». С 11.00 до 13.00 пройдет интеллектуальный турнир «Вытокi квиз». Турнир определит лучших в знаниях по истории олимпийского движения и белорусского спорта среди команд учреждений образования Брестской области и всех желающих.
Ребята до 14 лет получат возможность принять участие в олимпийском квесте (с 13.00 до 17.00). На 26 спортивных площадках в ядре стадиона «Мухавец» для всех детей подготовлены интересные задания по каждому виду спорта. Участники смогут показать свои силы на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности прокатиться на велотреке, выполнить приемы в карате, дзюдо, борьбе, продемонстрировать владение гимнастическими предметами и другие спортивные способности.
Помогать юным атлетам проходить квест будут опытные тренеры, известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Организаторы предусмотрели подарки для участников. Во время квеста необходимо собрать 18 печатей золотого, серебряного или бронзового цветов. Наибольшее количество печатей одного цвета соответствует определенному призу: смарт-часы (золото), музыкальная Bluetooth-колонка (серебро), пауэрбанк (бронза). Для тех, кто выполнит все задания, будет разыгран главный приз — тур выходного дня в санаторий «Буг» для всей семьи от Федерации профсоюзов Беларуси.
Увлекательной и познавательной станет площадка «Игры нашего двора». Здесь можно определить лучших в «Резиночке», «Классиках», «Картошке», стрельбе из рогатки.
Продолжится фестиваль «Битвой каверов» (17.00−19.00; стадион «Мухавец», главная сцена). В программе конкурса — хиты разных лет.
Вечерний гала-концерт (20.00, стадион «Мухавец», главная сцена) с участием звезд белорусской эстрады позволит услышать лучшие хиты наших исполнителей.
В завершение праздника всех ожидает красочное свето-пиротехническое шоу и дискотека. Начало в 23.00.
В Пружанах во время фестиваля будут работать фуд-корты и выставка-продажа «Белорусские бренды».
Организаторами фестиваля «Вытокi» в 2024 году являются Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, Брестский облисполком, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».