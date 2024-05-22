Испытания сетей начинаются сразу в двух районах. Горячей воды не будет несколько дней

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 22 и 23 мая проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность сразу в двух районах Петербурга — в Кировском и Красносельском. Температура воды в трубопроводах во время испытаний не превышает 40 градусов. У потребителей горячую воду отключают, её должны дать 31 мая в 10:00, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.
22 мая в зону работ входят улицы Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Козлова, проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения. 23 мая — улицы Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспект Маршала Жукова.
Испытания необходимы при подготовке сетей к новому отопительному сезону. Они позволяют выявить неблагоприятные участки и спланировать капремонт инфраструктуры.
«Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой», — подчеркивают в компании.
Если вы замечаете любые признаки повреждения коммуникаций, сообщайте об этом в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112). Не приближайтесь к месту вытекания воды, не подходите к автомобилю, припаркованному в зоне разлива. Ущерб застрахован, и в случае повреждения автовладелец получит выплату.