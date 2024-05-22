Испытания сетей начинаются сразу в двух районах. Горячей воды не будет несколько дней

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 22 и 23 мая проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность сразу в двух районах Петербурга — в Кировском и Красносельском. Температура воды в трубопроводах во время испытаний не превышает 40 градусов. У потребителей горячую воду отключают, её должны дать 31 мая в 10:00, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.