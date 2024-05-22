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В Новосибирске рассказали, какие скверы и парки обновят этим летом

В летний сезон 2024 года в Новосибирске обновят и благоустроят 15 общественных пространств — парков, скверов, бульваров и аллей. В мэрии рассказали, как преобразится город.

Источник: Мэрия Новосибирска

Основной фронт работ развернется в Первомайском сквере, ремонт которого вял под личный контроль мэр Максим Кудрявцев. Сквер должен быть полностью готов ко Дню города. Таким образом, у строителей остался месяц на то, чтобы ликвидировать все недоделки. Им предстоит переложить «поехавшую» тротуарную плитку, ликвидировать следы снесенных нестационарных объектов, которые были незаконно размещены в сквере. Также в мэрии сообщают, что ко Дню рождения Новосибирска запустят отремонтированный фонтан «Мишка».

В скверах «Крылья Сибири» и «Героев Донбасса» установят видеокамеры, обновят скамейки.

Новый сквер откроется в частном секторе на улице Фадеева. Его начали делать в прошлом году. Сквер расположен рядом с храмом во имя Святого Георгия Победоносца. На территории обустроят скамейки, высадят цветы и кустарники.

На Монументе Славы, бульваре Победы и в Троицком сквере смонтируют новые детские площадки.

Также новый облик приобретут аллея Грибоедова, бульвар Победы — там оборудуют игровые комплексы для детей, скамейки, высадят цветы.

В общей сложности, сообщает пресс-центр мэрии, обновление коснется 15 общественных пространств мегаполиса.

Ранее «Прецедент» писал: школьник из Новосибирска спас садовое общество от крупного пожара.

Екатерина СОСНИНА.

экология