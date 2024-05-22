В Новосибирске рассказали, какие скверы и парки обновят этим летом

Основной фронт работ развернется в Первомайском сквере, ремонт которого вял под личный контроль мэр Максим Кудрявцев. Сквер должен быть полностью готов ко Дню города. Таким образом, у строителей остался месяц на то, чтобы ликвидировать все недоделки. Им предстоит переложить «поехавшую» тротуарную плитку, ликвидировать следы снесенных нестационарных объектов, которые были незаконно размещены в сквере. Также в мэрии сообщают, что ко Дню рождения Новосибирска запустят отремонтированный фонтан «Мишка».
В скверах «Крылья Сибири» и «Героев Донбасса» установят видеокамеры, обновят скамейки.
Новый сквер откроется в частном секторе на улице Фадеева. Его начали делать в прошлом году. Сквер расположен рядом с храмом во имя Святого Георгия Победоносца. На территории обустроят скамейки, высадят цветы и кустарники.
На Монументе Славы, бульваре Победы и в Троицком сквере смонтируют новые детские площадки.
В общей сложности, сообщает пресс-центр мэрии, обновление коснется 15 общественных пространств мегаполиса.
Ранее «Прецедент» писал: школьник из Новосибирска спас садовое общество от крупного пожара.
Екатерина СОСНИНА.