В Новосибирске рассказали, какие скверы и парки обновят этим летом

Основной фронт работ развернется в Первомайском сквере, ремонт которого вял под личный контроль мэр Максим Кудрявцев. Сквер должен быть полностью готов ко Дню города. Таким образом, у строителей остался месяц на то, чтобы ликвидировать все недоделки. Им предстоит переложить «поехавшую» тротуарную плитку, ликвидировать следы снесенных нестационарных объектов, которые были незаконно размещены в сквере. Также в мэрии сообщают, что ко Дню рождения Новосибирска запустят отремонтированный фонтан «Мишка».