Мэр Новосибирска объявил о приобретении 113 единиц специальной техники для улучшения дорог города

Максим Кудрявцев сообщил о нехватке техники в некоторых районах города (дефицит достигает 30%). Поэтому администрация города обратилась к правительству региона за финансовой поддержкой для закупки дополнительного оборудования в этом году.
«Нам удалось договориться о финансовой поддержке с губернатором, и сейчас мэрия готовится объявить закупку на 113 дополнительных единиц. Мы должны обеспечить поставку техники в этом году», — пишет чиновник в своем Telegram-канале.
Мэр Новосибирска также напомнил, что в прошлом году парк был обновлен на 71 единицу. Благодаря новой поставке удастся более равномерно распределить автомобили между районами города.
Ранее в Новосибирске в ТРЦ «Аура» 22 мая пройдет эвакуация персонала.