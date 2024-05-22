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Прибывающие в Ташкент пассажиры смогут арендовать автомобиль, не выходя из аэропорта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. C 20 мая на выходе из зала прилета международного аэропорта Ташкента начала функционировать стойка от компании по прокату автомобилей Europcar, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Для того, чтобы взять автомобиль в аренду, достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность и водительские права на стойке. Выбор необходимой модели и марки автомобиля происходит через любую из онлайн-платформ Europcar.com, Expedia.com, EconomyBookings.com. После этого пассажиру нужно заключить договор, внести оплату одним из предложенных способов и получить ключи.

Важно заметить, что компания Europcar предоставляет автомобили не старше четырех лет с пробегом не более 80 тысяч километров. По достижению одного из этих показателей машина исключается из системы.

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