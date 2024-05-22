Прибывающие в Ташкент пассажиры смогут арендовать автомобиль, не выходя из аэропорта

Для того, чтобы взять автомобиль в аренду, достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность и водительские права на стойке. Выбор необходимой модели и марки автомобиля происходит через любую из онлайн-платформ Europcar.com, Expedia.com, EconomyBookings.com. После этого пассажиру нужно заключить договор, внести оплату одним из предложенных способов и получить ключи.