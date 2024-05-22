Караван с гуманитарной помощью афганцам, пострадавшим от наводнения, прибыл в Балх из Узбекистана

Хокимият Сурхандарьинской области сообщил, что караван с гуманитарной помощью людям, пострадавшим от сильного наводнения в Афганистане, отправлен по поручению президента и доставлен в Балхский район соседней страны через пограничный переход.
Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в Хайратоне. В нец приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьинской области Шерзод Раджабов и чиновники Балхского района Афганистана.
По данным СМИ, наводнения в Афганистане затронули три провинции — Гор, Баглан, Тахар и Бадахшан, погибли более 400 человек, свыше 1,5 тысяч — пострадали.