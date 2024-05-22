Караван с гуманитарной помощью афганцам, пострадавшим от наводнения, прибыл в Балх из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гуманитарная помощь соседям включает 48 тонн муки, 22 тонны риса, 100 тысяч консервов и 44 тонны макаронных изделий, 25 тысяч литров растительного масла, 100 тысяч лапши быстрого приготовления, а также 100 специально оборудованных палаток на 10 человек и 96 резервуаров для хранения воды объемом 1000 литров, передает корреспондент Podrobno.uz.