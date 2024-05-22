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Караван с гуманитарной помощью афганцам, пострадавшим от наводнения, прибыл в Балх из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гуманитарная помощь соседям включает 48 тонн муки, 22 тонны риса, 100 тысяч консервов и 44 тонны макаронных изделий, 25 тысяч литров растительного масла, 100 тысяч лапши быстрого приготовления, а также 100 специально оборудованных палаток на 10 человек и 96 резервуаров для хранения воды объемом 1000 литров, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Хокимият Сурхандарьинской области сообщил, что караван с гуманитарной помощью людям, пострадавшим от сильного наводнения в Афганистане, отправлен по поручению президента и доставлен в Балхский район соседней страны через пограничный переход.

Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в Хайратоне. В нец приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьинской области Шерзод Раджабов и чиновники Балхского района Афганистана.

По данным СМИ, наводнения в Афганистане затронули три провинции — Гор, Баглан, Тахар и Бадахшан, погибли более 400 человек, свыше 1,5 тысяч — пострадали.