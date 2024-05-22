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На северном выезде из Челябинска продлили зону ограничения скорости 60 км/ч

За последний год на проблемном участке произошло десять ДТП.

Источник: РИА "Новости"

В начале трассы Челябинск — Екатеринбург на выезде из города на четыре километра продлен участок с «городским» скоростным режимом. Теперь ограничение в 60 км/ч действует до развилки на Долгодеревенское, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росавтодора.

О новых правилах водителям будут напоминать знаки «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта». За соблюдением режима будут следить камеры фотовидеофиксации.

Как отметили в управлении федеральных дорог, участок км 15 — км 19 трассы Челябинск — Екатеринбург характеризуется высокой интенсивностью движения.

«Количество автомобилей на нем достигает 36 тыс. в сутки. За минувший год на данном участке произошло десять ДТП с 11 пострадавшими», — подчеркнули в ведомстве.