На северном выезде из Челябинска продлили зону ограничения скорости 60 км/ч

В начале трассы Челябинск — Екатеринбург на выезде из города на четыре километра продлен участок с «городским» скоростным режимом. Теперь ограничение в 60 км/ч действует до развилки на Долгодеревенское, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росавтодора.