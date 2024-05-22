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В Перми депутату Владимиру Плотникову предлагают присвоить звание «Почетный гражданин»

За вклад в развитие физкультуры, спорта и благотворительность.

Источник: Комсомольская правда

Депутату Владимиру Плотникову предлагают присвоить звание «Почетный гражданин города Перми».

С такой инициативой выступили десять организаций. Об этом рассказала начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Перми Галина Полунина.

Напомним, Владимир Плотников — вице-президент Федерации дзюдо России. Отмечается его вклад в создании и продвижении клуба «Урал-Грейт», а также в строительстве спортивного комплекса «Спорт-холл». Плотников спонсирует спортивные международные соревнования, в том числе для инвалидов, помогает участникам СВО и их семьям, жителям Луганской и Донецкой народных республик.

СПРАВКА «КП»

Владимир Плотников родился в Перми 21 декабря 1963 года. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Пермской городской думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 3.