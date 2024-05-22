В Перми депутату Владимиру Плотникову предлагают присвоить звание «Почетный гражданин»

Напомним, Владимир Плотников — вице-президент Федерации дзюдо России. Отмечается его вклад в создании и продвижении клуба «Урал-Грейт», а также в строительстве спортивного комплекса «Спорт-холл». Плотников спонсирует спортивные международные соревнования, в том числе для инвалидов, помогает участникам СВО и их семьям, жителям Луганской и Донецкой народных республик.