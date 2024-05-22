Преград больше нет. Тепло в Петербурге набирает обороты

Скандинавский антициклон позволяет солнцу прогревать Петербург и Ленинградскую область.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 мая в городе малооблачная погода, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 20−22 градуса, на побережье Финского залива местами до 18.
Сегодня регион будет ощущать влияние периферии скандинавского антициклона. Солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра, 23 мая, ожидается уже 22−24 градуса, а в пятницу, 24 мая, — до 27 градусов.