Преград больше нет. Тепло в Петербурге набирает обороты

Сегодня регион будет ощущать влияние периферии скандинавского антициклона. Солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».