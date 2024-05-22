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В некоторых районах Ташкента на время отключили свет, другие — останутся без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 22 мая, специалисты коммунальных служб столицы проводят ремонтные работы на нескольких участках. В связи с этим в трех районах города частично отключат электроснабжение. Жителей еще одного района оставят без газа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации столичного филиала РЭС, отключения электричества затронут следующие локации:

Мирабадский район — некоторые участки махалли «Баратоя» с 10:00 до 17:00;

Бектемирский район — некоторые районы махалли «Мусаффо» с 10:00 до 17:00.

Учтепинский район — некоторые территории махалли «Шоир» с 13:00 до 17:00;

Сообщается, что ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.

По данным «Худудгаз пойтахт», подача природного газа будет временно приостановлена для махалли «Асака» по улице Асака в Мирзо-Улугбекском районе. Топлива не будет с 11:00 до 18:00.

Отключение затронет потребителей в 380 частных домохозяйствах, 400 квартирах 10 многоэтажных домов, а также 25 оптовых покупателей.

ЖКХ