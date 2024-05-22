В некоторых районах Ташкента на время отключили свет, другие — останутся без газа

По информации столичного филиала РЭС, отключения электричества затронут следующие локации:
Мирабадский район — некоторые участки махалли «Баратоя» с 10:00 до 17:00;
Бектемирский район — некоторые районы махалли «Мусаффо» с 10:00 до 17:00.
Учтепинский район — некоторые территории махалли «Шоир» с 13:00 до 17:00;
Сообщается, что ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.
По данным «Худудгаз пойтахт», подача природного газа будет временно приостановлена для махалли «Асака» по улице Асака в Мирзо-Улугбекском районе. Топлива не будет с 11:00 до 18:00.
Отключение затронет потребителей в 380 частных домохозяйствах, 400 квартирах 10 многоэтажных домов, а также 25 оптовых покупателей.