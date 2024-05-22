В некоторых районах Ташкента на время отключили свет, другие — останутся без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 22 мая, специалисты коммунальных служб столицы проводят ремонтные работы на нескольких участках. В связи с этим в трех районах города частично отключат электроснабжение. Жителей еще одного района оставят без газа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.